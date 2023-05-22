22 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайские грибники поделились редкой находкой

Редкий красный гриб обнаружили любители "тихой охоты" в Заринском районе в нацпарке "Салаир". Находкой поделились в сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края".

Саркосцифа алая.
Саркосцифа алая.
gribniki22rus

Гриб называется саркосцифа алая или бабушкины ушки. Обычно его небольшой размер, жесткая текстура и цвет отпугивают людей.

Однако плоды этих грибов можно смело употреблять в пищу.

Коренные американцы использовали саркосцифу для медицины, а в Англии - в качестве украшения для столовых приборов.

В России же плоды используют в салатах и жарят со сметаной.

Встретить саркосцифу можно редко. Как пишут алтайские грибники, некоторые узнали об этом виде впервые.

Ранее алтайские грибники похвастались крупным "уловом" сморчков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость