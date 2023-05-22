Алтайские грибники поделились редкой находкой

Гриб называется саркосцифа алая или бабушкины ушки. Обычно его небольшой размер, жесткая текстура и цвет отпугивают людей.
Однако плоды этих грибов можно смело употреблять в пищу.
Коренные американцы использовали саркосцифу для медицины, а в Англии - в качестве украшения для столовых приборов.
В России же плоды используют в салатах и жарят со сметаной.
Встретить саркосцифу можно редко. Как пишут алтайские грибники, некоторые узнали об этом виде впервые.
Ранее алтайские грибники похвастались крупным "уловом" сморчков.