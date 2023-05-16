Алтайские грибники похвастались результатами "тихой охоты"

Мужчина из Смоленского района набрал целое ведро сморчков, назвав прошедшее воскресенье грибным. Впрочем, грибник отметил, что сморчки уже отходит от созревания.

Сморчки. gribniki22rus Змея. gribniki22rus Цветы. gribniki22rus

Любители "тихой охоты" шутят, что у грибов есть защитник - в виде змеи, которую встретил автор фото.

Другой же грибник в воскресенье шесть часов бродил по лесам, чтобы получить заветные 12 л сморчков.

"Шапочка (вид сморчков) в этом году очень трудовая, выросла лишь на тех же полянках, что и неделю назад. Попалось мне две зачетные полянки, с каждой - по штук 40. Устал, но доволен", - делится мужчина, показывая добычу.

Грибники отмечают, что, хоть погода и холодная, погулять в лесу - самое время. Однако предупреждают, что клещей в этом году очень много.

Грибы находят в основном в Первомайском, Смоленском и Троицком районах.

Что касается подберезовиков и белых грибов, в нашем регионе их ждут ближе к 15-20 июня - в лучшем случае. Как правило, первый слой не обильный и с "жителями" внутри.

Ранее россиянин пошел по грибы, а нашел "лукошко" с гранатами. В лесу ему попалась спортивная сумка, в которой находились 35 гранат.