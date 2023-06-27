27 июня
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Жизнь

Жители Алтайского края собирают первую землянику ведрами

В Алтайском крае любители ягод запаслись терпением и отправились на охоту за первой земляникой. Урожай оказался более чем удачным - собрали ведрами. Фотографиями трофеев поделилось сообщество "Грибы и грибники Алтайского края".

Земляника
Земляника
Грибы и грибники Алтайского края

Богатый урожай земляники собирают в Троицком районе. Одна жительница регулярно приносит с поляны по несколько ведер душистой ягоды.

По ее словам, за земляникой ходит вместе с мужем и родственниками. За три часа женщина собирает пять литров, ее муж - шесть. После ягоду продают.

Спеет земляника и в Тальменском районе.

А вот грибы пока все попрятались в лесах Алтайского края. Тихие охотники жалуются, что редко находят маслята и белые грибы.

Ранее жители Алтайского края открыли короткий сезон белых грибов в конце июня.

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