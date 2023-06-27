Жители Алтайского края собирают первую землянику ведрами

Богатый урожай земляники собирают в Троицком районе. Одна жительница регулярно приносит с поляны по несколько ведер душистой ягоды.
По ее словам, за земляникой ходит вместе с мужем и родственниками. За три часа женщина собирает пять литров, ее муж - шесть. После ягоду продают.
Спеет земляника и в Тальменском районе.
А вот грибы пока все попрятались в лесах Алтайского края. Тихие охотники жалуются, что редко находят маслята и белые грибы.
Ранее жители Алтайского края открыли короткий сезон белых грибов в конце июня.