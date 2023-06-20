20 июня
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Жизнь

Первые белые грибы и земляника порадовали тихих охотников в Алтайском крае

После дождей в Алтайском крае подоспели первые белые грибы и земляника. Грибники собирают летних крепышей и делятся фотографиями в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Тихие охотники хвастаются урожаем
Тихие охотники хвастаются урожаем
Грибы и Грибники Алтайского края

Белые грибы находят в околках в стороне Научного городка, в Троицком и Тальменской районах. Вместе с ними собирают первую землянику. Пока еще редкую - в зарослях ягода остается зеленой.

"Каждый год на этих же местах , если были дожди, появляются первые белые. Вот и сегодня встретилось несколько экземпляров, были даже довольно крупные", - делятся грибники.

Грибов пока не так много, как хотелось бы, но тихие охотники радуются и этому.

А вот в Залесово пока наступило "безгрибье". Местные грибники жалуются, что ничего не находят кроме свинушек. Микологи предупреждают, что собирать такие грибы нельзя, так как они ядовиты. Свинушки поражают кровь, почки и печень, а в тяжелых случаях приводят к смерти.

Грибники с надеждой ждут середины июля. А пока собирают цветы и молодые шишки. Некоторые находят трутовик серно-желтый. В молодом виде он съедобен, однако старые грибы лучше не употреблять в пищу.

Тихие охотники хвастаются урожаем
Тихие охотники хвастаются урожаем
Грибы и Грибники Алтайского края

Ранее altapress.ru рассказал, где найти белые грибы в Алтайском крае и как их правильно собирать.

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