Алтайские гвардейцы сдали нормы ГТО, дотянувшись кончиками пальчиков до носочков

Бойцы продемонстрировали силу, выносливость, быстроту, координацию, а также владение прикладными умениями и навыками.
«Физическая подготовка является неотъемлемой частью служебно-боевой деятельности сотрудника спецназа, и ведомственные нормативы во много раз превышают показатели ГТО», — подчеркнули в ведомстве.
В Росгвардии отметили, что все омоновцы показали отличные результаты — соответствующие нормативам в возрастных группах.
Данные зафиксировали, борцам за общественную безопасность выдали соответствующие сертификаты, также они получат золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.
Ранее в Алтайском крае один из сотрудников ОМОН задержал неадекватного водителя, который вначале попытался уехать, а потом решил убежать.