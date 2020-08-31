Алтайские гвардейцы сдали нормы ГТО, дотянувшись кончиками пальчиков до носочков

Весь личный состав барнаульского и бийского ОМОН успешно выполнили комплекс упражнений ГТО («Готов к труду и обороне»), сообщает управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Бойцы продемонстрировали силу, выносливость, быстроту, координацию, а также владение прикладными умениями и навыками.

«Физическая подготовка является неотъемлемой частью служебно-боевой деятельности сотрудника спецназа, и ведомственные нормативы во много раз превышают показатели ГТО», — подчеркнули в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что все омоновцы показали отличные результаты — соответствующие нормативам в возрастных группах.

Данные зафиксировали, борцам за общественную безопасность выдали соответствующие сертификаты, также они получат золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Ранее в Алтайском крае один из сотрудников ОМОН задержал неадекватного водителя, который вначале попытался уехать, а потом решил убежать.