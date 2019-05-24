Алтайские коммунисты требуют переснять последний сезон «Игры престолов»

Алтайский крайком «Коммунистов России» требует переснять восьмой сезон телесериала «Игра престолов». Партийцы считают, что судьбы Дейнерис и Джона Сноу недостаточно проработаны. Об этом первый секретарь партии Сергей Матасов на своей странице в Facebook .

Партийцы адресовали письмо руководству телеканала HBO и продюсерам сериала.

«В рядах нашего отделения и среди его сторонников немало искренних фанатов замечательного сериала поскольку, в частности, он демонстрирует, до чего могут довести монархические режимы», — говорится в посте.

Коммунисты считают, что сюжетная линия была плохо продумана, они также отметили плохую актерскую работу и проработок образа Короля Ночи, Дейнерис Таргариен и Джона Сноу в финальном сезоне «Игры престолов». По словам Матасова, это все «наталкивает на мысль о творческой и моральной деградации авторов последних серий».

Из-за этого режиссеры и сценаристы должны извиниться и начать новые съемки. «Мы убеждены, что съемки должны вестись с душой и креативным подходом с опорой на первоисточники. Желательно привлечь к этому процессу отдел культуры Компартии США», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что многие фанаты «Игры престолов» недовольны концовкой сериала. Из-за этого они собирают петицию на пересъемку саги.

«Игра престолов» — американский сериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина.