Алтайские масла в спрее признаны лучшими на «Продэкспо-2020»

Масла по достоинству оценены конкурсной комиссией 27-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства. На награждении комиссия отметила оригинальность, функциональность и дизайн упаковки Altaria, а также высокие вкусовые качества продукта.
Сегодня в линейке Altaria уже 11 видов эко-масел, и в рамках «Продэкспо-2020» компания презентовала новинку — нерафинированное облепиховое масло в спрее.
Яна Попова,
основатель бренда Altaria:
Такого широкого ассортимента, как у нас, нет ни у одного производителя масел в вакууме. За два года существования продукта нам удалось проделать огромную работу по формированию культуры потребления пищевых масел в спрее в России. И мы гордимся, что большая часть нашей линейки — это настоящие алтайские масла. Потому что именно экологичность и уникальность нашего края — это та главная ценность, которую мы несем в своем продукте.