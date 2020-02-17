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Алтайские масла в спрее признаны лучшими на «Продэкспо-2020»

Сразу три вида алтайского растительного масла в спрее Altaria были отмечены призами в рамках международного конкурса на выставке «ПРОДЭКСПО» (г. Москва). Алтайский производитель получил золотую медаль «Лучший продукт-2020» за нерафинированное подсолнечное эко-масло, а масла кунжутное и грецкого ореха удостоились гран-при за достижения в импортозамещении.

Три вида масла в спрее Altaria отмечены призами на выставке «ПРОДЭКСПО».
Три вида масла в спрее Altaria отмечены призами на выставке «ПРОДЭКСПО».
ООО "Алтария"

Масла по достоинству оценены конкурсной комиссией 27-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства. На награждении комиссия отметила оригинальность, функциональность и дизайн упаковки Altaria, а также высокие вкусовые качества продукта.

Сегодня в линейке Altaria уже 11 видов эко-масел, и в рамках «Продэкспо-2020» компания презентовала новинку — нерафинированное облепиховое масло в спрее.

Яна Попова,
основатель бренда Altaria:

Такого широкого ассортимента, как у нас, нет ни у одного производителя масел в вакууме. За два года существования продукта нам удалось проделать огромную работу по формированию культуры потребления пищевых масел в спрее в России. И мы гордимся, что большая часть нашей линейки — это настоящие алтайские масла. Потому что именно экологичность и уникальность нашего края — это та главная ценность, которую мы несем в своем продукте.

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