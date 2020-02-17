Алтайские масла в спрее признаны лучшими на «Продэкспо-2020»

Сразу три вида алтайского растительного масла в спрее Altaria были отмечены призами в рамках международного конкурса на выставке «ПРОДЭКСПО» (г. Москва). Алтайский производитель получил золотую медаль «Лучший продукт-2020» за нерафинированное подсолнечное эко-масло, а масла кунжутное и грецкого ореха удостоились гран-при за достижения в импортозамещении.

Масла по достоинству оценены конкурсной комиссией 27-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства. На награждении комиссия отметила оригинальность, функциональность и дизайн упаковки Altaria, а также высокие вкусовые качества продукта.

Сегодня в линейке Altaria уже 11 видов эко-масел, и в рамках «Продэкспо-2020» компания презентовала новинку — нерафинированное облепиховое масло в спрее.

Яна Попова,

основатель бренда Altaria: