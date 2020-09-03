Алтайские медики из «красных зон» могут рассчитывать на льготную пенсию

Медицинские работники, которые помогают пациентам с коронавирусом, получат право на льготную пенсию, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю.

За время работы с 1 января по 30 сентября 2020 года врачам из «красных зон» и тем, кто как-либо работал с коронавирусными пациентами, будет засчитываться в стаж в двойном размере.

Сведения за 2020 год в ПФР поступят от работодателей не позднее 1 марта 2021 года.

«Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, будут введены дополнительные показатели, и при сдаче указанной отчетности работодатели обязаны будут их указать», — отметили в отделении пенсионного фонда.

Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, ничего не изменится, так как право на пенсию у них уже определено, а на ее размер с 2002 года влияют только уплаченные страховые взносы.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Алтайскому краю почти 280 млн рублей на выплаты социальным и медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом.