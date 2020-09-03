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Почти 280 млн рублей получит Алтайский край на новые коронавирусные выплаты

Правительство России выделило Алтайскому краю почти 280 млн рублей на выплаты социальным и медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Алтайский край получит на выплаты социальным работникам (в домах престарелых, интернатах для инвалидов и так далее) 124 млн 777 тыс. рублей, а на стимулирующие выплаты медикам — 153 млн 551 тыс. рублей.

Общая сумма средств, которые выделили на новые надбавки, составляет почти 22 млрд рублей .Из них в регионы Сибири уйдет почти 5 млрд рублей.

Размер ежемесячной поддержки составляет 80 тыс. руб. для врачей стационаров, 50 тыс. руб. — для врачей скорой помощи, а также работающих в стационарах медсестер и фельдшеров, 25 тыс. руб. — для младшего медперсонала стационаров, работающих на скорой фельдшеров, медсестер и водителей.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился президент Владимир Путин. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 34,3 млрд рублей на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.

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