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Жизнь

Алтайские медики получат компенсации за пропущенный отпуск из-за COVID-19

Правительство России выделило деньги на компенсации медработникам за пропущенный из-за COVID-19 отпуск. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Встреча министра здравоохранения края с медиками диагностического центра.
Встреча министра здравоохранения края с медиками диагностического центра.
Фото: Дмитрий Лямзин

Из федерального бюджета регионы получат более 4 млрд рублей на выплаты отпускных.

Еще миллиард на те же цели получат медорганизации, подведомственные минздраву, минобороны, минобрнауки, минтруда, МВД, ФМБА и другие.

В Алтайский край направят 26,7 млн рублей. В Республику Алтай около 8 млн рублей.

Деньги пойдут как на оплату взятых отпусков, так и на выплату компенсаций за неиспользованные.

Ранее около 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России направили на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

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