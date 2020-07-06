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Экономика

Алтайскому краю не выделили деньги на «коронавирусные» выплаты медикам в июле

Около 7,5 млрд рублей из резервного фонда правительства России направят на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Алтайского края в перечне регионов нет. Документ опубликован на сайте кабмина.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Планировалось, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, но срок продлили до конца лета.

3 июня краевое правительство сообщало, что в регион поступили 65 млн рублей на предоставление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания, работающих в закрытом режиме.

За работу в первую и вторую смены в учреждения направили 17 млн рублей. 752 выплаты получили врачи, средний и младший медицинский персонал, иные специалисты и технический персонал учреждений, отработавшие в закрытом режиме в первую и во вторую смены.

«В дальнейшем стимулирующие выплаты будут осуществляться по истечении каждой смены», — говорилось в сообщении.

Всего с момента начала распространения коронавирусной инфекции Алтайский край получил из правительства 2,4 млрд рублей. Об этом сообщалось в конце мая.

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