Алтайские мукомолы и хлебопеки получат 384,6 млн рублей

Всего между регионами распределят 4,7 млрд рублей, которые помогут стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.
357,2 млн рублей получат алтайские мукомолы в качестве компенсации затрат на покупку продовольственной пшеницы, а еще 27,3 млн рублей пойдут хлебопекам в качестве компенсации затрат на производство и реализацию.
Отметим, что Алтайский край получит самый большой трансферт.
Ранее главный производитель макарон на Алтае Валерий Покорняк рассказал altapress.ru о росте цен и эффективности их «заморозки».