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Жизнь

Алтайские мукомолы и хлебопеки получат 384,6 млн рублей

Из федерального бюджета на поддержку производителей муки и хлебобулочных изделий в Алтайский край направят 384,6 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Хлеб.
Хлеб.
СС0.

Всего между регионами распределят 4,7 млрд рублей, которые помогут стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.

357,2 млн рублей получат алтайские мукомолы в качестве компенсации затрат на покупку продовольственной пшеницы, а еще 27,3 млн рублей пойдут хлебопекам в качестве компенсации затрат на производство и реализацию.

Отметим, что Алтайский край получит самый большой трансферт.

Ранее главный производитель макарон на Алтае Валерий Покорняк рассказал altapress.ru о росте цен и эффективности их «заморозки».

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