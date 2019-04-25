Алтайские орнитологи спасли подстреленного лебедя

По словам ученого, пока прогноз на выпуск лебедя обратно на волю пессимистичный. У птицы перебито крыло.
Эбель также добавил, что с осени 2018 года в приюте находится молодой лебедь-шипун с компрессионным переломом позвоночника. «Не мог даже на ноги вставать, сейчас ходит нормально, но летать уже не сможет», — сказал орнитолог.
Комментаторы недоумевают, как можно стрелять в лебедей. Алексей Эбель пояснил, что по закону стрелять можно «на зорьке». Поэтому, вероятно, птица могла пострадать и по случайности.
«Что такое зорька — каждый понимает, как хочет, поэтому пальба начинается еще совсем в темноте по слабо различимым силуэтам», — ответил орнитолог.
Напомним, 23 апреля в Бурлинском районе ученые, экологи и специалисты минприроды Алтайского края выпустили на волю 9 из 10 спасенных осенью пеликанов.