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Жизнь

Алтайские орнитологи спасли подстреленного лебедя

В первые дни охоты в Алтайском крае подстрелили самку лебедя-шипуна. Раненую птицу привезли в приют, сообщил барнаульский биолог Алексей Эбель.

Раненый лебедь.
Раненый лебедь.
Алексей Эбель / vk.com/altay_birder

По словам ученого, пока прогноз на выпуск лебедя обратно на волю пессимистичный. У птицы перебито крыло.

Эбель также добавил, что с осени 2018 года в приюте находится молодой лебедь-шипун с компрессионным переломом позвоночника. «Не мог даже на ноги вставать, сейчас ходит нормально, но летать уже не сможет», — сказал орнитолог.

Комментаторы недоумевают, как можно стрелять в лебедей. Алексей Эбель пояснил, что по закону стрелять можно «на зорьке». Поэтому, вероятно, птица могла пострадать и по случайности.

«Что такое зорька — каждый понимает, как хочет, поэтому пальба начинается еще совсем в темноте по слабо различимым силуэтам», — ответил орнитолог.

Напомним, 23 апреля в Бурлинском районе ученые, экологи и специалисты минприроды Алтайского края выпустили на волю 9 из 10 спасенных осенью пеликанов.

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