Окольцевали: как на Алтае выпускали на волю спасенных пеликанов и почему один не улетел

23 апреля в Бурлинском районе ученые, экологи и специалисты минприроды Алтайского края выпустили на волю 9 из десяти спасенных осенью пеликанов . Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Перед тем, как отпустить, птиц окольцевали двумя видами колец. Если эти птицы попадут на фотографии в другой части мира, их можно будет «опознать» по кольцам и понять их маршрут. Куда они полетят, неизвестно.

Алексей Эбель,

орнитолог:

Есть предположение, что пеликаны летают в Южный Китай, но пока это гипотеза. Основная популяция зимует от Каспийского моря до Южного Казахстана. С нашими пеликанами пока есть некоторые вопросы. Берем перо, чтобы сделать изотопный анализ, тогда мы будем примерно представлять, откуда они.

Как отметили в минприроды, птицы готовы добывать пищу самостоятельно в естественной среде обитания.

Эльвира Успек,

пресс-секретарь регионального минприроды:

Не торопитесь волноваться, что птицы первое время будут голодными, пока научатся ловить рыбу. Подкожного жира достаточно, чтобы процесс пищевой адаптации прошел плавно.

Почему один пеликан остался?

Последним окольцовывали пеликана, осенью получившего обморожение конечностей. Птица потеряла на лапках первые фаланги и перепонки. Всю зиму этот пеликан чувствовал себя прекрасно: отлично ел, проявлял лидерские качества. Экологи до последнего верили в то, что он сможет вернуться вместе со всеми в природу.

Ветеринарный врач Артем Кучер настоял на дополнительном осмотре: что-то его насторожило. И оказался прав. «На одной кисти крыла не хватает 4 первостепенных пера, и они, к сожалению, уже не вырастут," - заключил доктор. Теперь пеликан будет жить рядом с человеком и однозначно станет любимцем посетителей, к примеру, страусиной фермы в Барнауле. Вопрос размещения его на ПМЖ предстоит еще решить, сообщили в ведомстве.

Как пеликаны попали на Алтай?

Осенью несколько молодых пеликанов прилетели на Алтай на незапланированную зимовку: птицы направлялись на юг, но выбились из сил. Шестерых отловили в Алейске, одного нашли в Кемеровской области и троих — на юге края.

Пеликанов спасли сибирские орнитологи и общественники. Зимовку птицам организовал директор ветклиники Артем Кучер совместно с Минприроды региона. Кормом обеспечили общественные и коммерческие организации.