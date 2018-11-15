«Почти футбольная команда»: на Алтае спасли еще трех пеликанов

Для тех, кто следит за судьбой пеликанов: помните, я писал про трёх, что не даются в руки в ещё одном месте в Алтайском крае? Было это уже две недели назад, всё это время отслеживали их судьбу и перемещение. И вот, несмотря на морозы и метели, они выжили, и их удалось-таки отловить! На фото двое, но на самом деле их три, один на стол не вошёл. Сегодня воссоединим их с другими семью, будет почти футбольная команда.