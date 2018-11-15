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Жизнь
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«Почти футбольная команда»: на Алтае спасли еще трех пеликанов

В Алтайском крае нашли и отловили трех кудрявых пеликанов, рассказал орнитолог Алексей Эбель на своей странице в Facebook. Птицы отбились от стаи и остались в регионе на незапланированную зимовку.

Пеликаны в Алтайском крае.
Пеликаны в Алтайском крае.
Алексей Эбель, facebook.

Алексей Эбель,
орнитолог:

Для тех, кто следит за судьбой пеликанов: помните, я писал про трёх, что не даются в руки в ещё одном месте в Алтайском крае? Было это уже две недели назад, всё это время отслеживали их судьбу и перемещение. И вот, несмотря на морозы и метели, они выжили, и их удалось-таки отловить! На фото двое, но на самом деле их три, один на стол не вошёл. Сегодня воссоединим их с другими семью, будет почти футбольная команда.

Кудрявых пеликанов обнаружили под Алейском в конце октября. Они летели на зимовку, но выбились из сил. Специалисты предположили, что в Алтайский край их «сдул» с пути сильный западный ветер.

Орнитологи отловили птиц и поместили в специальные вольеры. Пеликаны находятся под охраной местного охотинспектора и общественников.

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