«Почти футбольная команда»: на Алтае спасли еще трех пеликанов

Алексей Эбель,
орнитолог:
Для тех, кто следит за судьбой пеликанов: помните, я писал про трёх, что не даются в руки в ещё одном месте в Алтайском крае? Было это уже две недели назад, всё это время отслеживали их судьбу и перемещение. И вот, несмотря на морозы и метели, они выжили, и их удалось-таки отловить! На фото двое, но на самом деле их три, один на стол не вошёл. Сегодня воссоединим их с другими семью, будет почти футбольная команда.
Кудрявых пеликанов обнаружили под Алейском в конце октября. Они летели на зимовку, но выбились из сил. Специалисты предположили, что в Алтайский край их «сдул» с пути сильный западный ветер.
Орнитологи отловили птиц и поместили в специальные вольеры. Пеликаны находятся под охраной местного охотинспектора и общественников.