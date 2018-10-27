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Жизнь
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В Алтайский край прилетели редкие пеликаны. Им угрожает опасность

Под Алейском обнаружили краснокнижных пеликанов. Вероятнее всего птиц в Алтайский край «сдул» их с пути сильный западный ветер. Об этом сообщил на своей странице в фэйсбуке орнитолог Алексей Эбель.

Пеликаны под Алейском.
Пеликаны под Алейском.
Алексей Эбель

Алексей Эбель,
орнитолог:

Сидят. Девять молодых кудрявых пеликанов. Не знают куда лететь, кружат над одним местом. Голодные и уставшие, но пока в руки не даются. Выставили дежурных, переговорили с местным населением, будем наблюдать. Ночью уже лёд на речке, да и рыбы в ней не так много, так что есть некоторые опасения за их судьбу.

Подобное часто происходит в конце октября. Ровно три года назад, 27 октября 2015 года altapress.ru сообщал, как на Алтае спасают обессиленных фламинго, отбившихся от стаи.

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