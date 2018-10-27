В Алтайский край прилетели редкие пеликаны. Им угрожает опасность

Сидят. Девять молодых кудрявых пеликанов. Не знают куда лететь, кружат над одним местом. Голодные и уставшие, но пока в руки не даются. Выставили дежурных, переговорили с местным населением, будем наблюдать. Ночью уже лёд на речке, да и рыбы в ней не так много, так что есть некоторые опасения за их судьбу.