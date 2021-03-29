Алтайские пенсионеры утепляют дырявые трубы старой одеждой

Жители Горно-Алтайска вынуждены постоянно вызывать аварийную службу из-за ржавого водопровода. Живущие по соседству пенсионеры утеплили трубу старой одеждой, чтобы хоть как-то прикрыть образовавшиеся дыры.

Активисты ОНФ провели рейд по обращению местных жителей и теперь просят включить аварийный участок в график ремонтных работ.

Ситуацию общественники оценили как вопиющую. При касании ржавчина отслаивается и осыпается, местами образовались сквозные дыры, откуда капает вода.

Зимой в тесном проулочке образовывается сильное обледенение, а с потеплением постройки рядом затапливает.

«То, в каком состоянии находятся сети водоснабжения и отопления, касается не только имущества пенсионеров. Ржавые, прогнившие трубы под напором воды может прорвать в любую минуту. Это, в свою очередь, грозит более серьезными проблемами», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Республике Алтай Наталья Гусельникова.

Через дорогу от дома, где проживают пенсионеры, активисты нашли также воздушные теплосети с изношенной изоляцией.

В администрацию Горно-Алтайска направили обращение с просьбой принять неотложные меры.

Ранее жители Змеиногорска пожаловались на выбросы из трубы новой модульной котельной № 10.