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Жизнь

Алтайские пограничники спасли заблудившегося подростка из Казахстана

В Алтайском крае пограничники нашли заблудившегося подростка, который двое суток без еды и воды плутал в окрестностях границы Казахстана, сообщают «Вести Алтай».

Алтайские пограничники.
Алтайские пограничники.
пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

История произошла в Угловском районе. Накануне пограничникам от казахстанских коллег поступила информация о пропавшем 17-летнем подростке.

Молодой человек пропал без вести вблизи государственной границы. К поискам приступили российские пограничники и через двое суток обнаружили потерявшегося.

«Несовершеннолетнего доставили в медпункт в селе Павловка, где оказали медицинскую помощь, а на пограничной заставе парня обеспечили горячей пищей. Двое суток молодой человек был без еды и питья», — рассказали в телесюжете.

После медосмотра и плотного обеда подростка передали представителям Казахстана.

Ранее в Алтайском крае 11-летняя девочка обиделась на родных, ушла из дома и потерялась.

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