Алтайские пограничники спасли заблудившегося подростка из Казахстана

История произошла в Угловском районе. Накануне пограничникам от казахстанских коллег поступила информация о пропавшем 17-летнем подростке.
Молодой человек пропал без вести вблизи государственной границы. К поискам приступили российские пограничники и через двое суток обнаружили потерявшегося.
«Несовершеннолетнего доставили в медпункт в селе Павловка, где оказали медицинскую помощь, а на пограничной заставе парня обеспечили горячей пищей. Двое суток молодой человек был без еды и питья», — рассказали в телесюжете.
После медосмотра и плотного обеда подростка передали представителям Казахстана.
Ранее в Алтайском крае 11-летняя девочка обиделась на родных, ушла из дома и потерялась.