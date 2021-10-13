Алтайские пограничники спасли заблудившегося подростка из Казахстана

В Алтайском крае пограничники нашли заблудившегося подростка, который двое суток без еды и воды плутал в окрестностях границы Казахстана, сообщают « Вести Алтай ».

История произошла в Угловском районе. Накануне пограничникам от казахстанских коллег поступила информация о пропавшем 17-летнем подростке.

Молодой человек пропал без вести вблизи государственной границы. К поискам приступили российские пограничники и через двое суток обнаружили потерявшегося.

«Несовершеннолетнего доставили в медпункт в селе Павловка, где оказали медицинскую помощь, а на пограничной заставе парня обеспечили горячей пищей. Двое суток молодой человек был без еды и питья», — рассказали в телесюжете.

После медосмотра и плотного обеда подростка передали представителям Казахстана.

Ранее в Алтайском крае 11-летняя девочка обиделась на родных, ушла из дома и потерялась.