6 апреля
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Жизнь

Алтайские полицейские без колдовства нашли ясновидящую, взявшую у женщины 1,1 млн рублей

В Алтайском крае женщина перечислила крупную сумму денег лже-целительнице, которую позже нашли в Ростовской области, сообщает региональное МВД.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

С жалобой в полицию обратилась 35-летняя жительница Барнаула, которая перечислила ясновидящей 1,12 млн рублей.

«Женщина рассказала, что, находясь в сложной жизненной ситуации, обусловленной семейными проблемами, решила воспользоваться услугами ясновидящей», — рассказали в ведомстве.

В интернете нашла сайт, где целительница Таисия обещала дистанционным способом решить проблемы.

В ходе переписки женщина поверила неизвестной и перечислила деньги на указанный банковский счет.

После она поняла, что стала жертвой обмана. В полиции возбудили дело по факту «мошенничества в особо крупном размере».

«В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю личность злоумышленницы была установлена. Ей оказалась жительница Ростовской области 1983 года рождения. Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали в служебную командировку и задержали подозреваемую. Свою вину женщина отрицать не стала, призналась в содеянном и в полном объеме вернула всю похищенную сумму», — отметили в полиции.

Жительница Барнаула выразила слова благодарности за раскрытие преступления, направив письмо начальнику регионального управления МВД Андрею Подоляну.

«Честно говоря, я и мои родственники не верили в возможность раскрытия совершенного преступления. Однако профессионализм, упорство и целеустремленность сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю, которые на протяжении всего периода расследования постоянно взаимодействовали со мной, проявляя заинтересованность и участие, позволили установить и задержать виновного», — написала женщина.

Ранее другая ясновидящая «умерла», получив 800 тыс. рублей от другой жительницы Барнаула.

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