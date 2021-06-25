Ясновидящая «умерла», получив 800 тысяч рублей от жительницы Барнаула

С жалобой в полицию пришла 43-летняя жительница Барнаула — у нее «путем злоупотребления доверием» похитили 813 тыс. рублей.

Во время общения женщине удалось продать квартиру — свою удачу она связала с советами гадалки.

Ясновидящая заявила, что полученные деньги необходимо срочно очистить от негативной энергетики. Сомнений в подлинности этих слов не возникло.

«Осуществила 15 переводов различными суммами на карту незнакомки. Однако прошло достаточно долгое время, а экстрасенс никаким образом не давала о себе знать. Жительница Барнаула позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила. Выждав еще некоторое время, потерпевшая снова попыталась связаться с гадалкой, но на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил о кончине ясновидящей. Женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице», — отметили в МВД.