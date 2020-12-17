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Жизнь

Алтайские полицейские по следам угнанного авто добрались до бара в соседнем городе

В Алтайском крае оперативно раскрыли угон автомобиля, стоявшего возле сельского магазина, сообщает региональное МВД.

Угон автомобиля. Бийск.
Угон автомобиля. Бийск.
22.мвд.рф.

С жалобой на угон в полицию позвонил 28-летний житель села Малоенисейское.

«Он пояснил, что несколько минут назад от магазина у него угнали автомобиль. На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа», — рассказали в ведомстве.

Оперативники выяснили, что молодой человек подъехал к магазину и заглушил двигатель, но ключи оставил в замке зажигания.

Когда он с продуктами вышел на улицу, машина уже исчезла. ВАЗ обнаружили в Бийске — в двадцати километрах от села.

Уогнщика нашли в одном из питейных заведений наукограда — им оказался односельчанин потерпевшего.

В содеянном мужчина признался и пояснил, что угнал чужой автомобиль для поездки в бар. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее другой алтайский сельчанин ради шутки угнал автомобиль, который всю ночь искали угрюмые полицейские.

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