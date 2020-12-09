Ради шутки житель алтайского села угнал автомобиль, который всю ночь искали угрюмые полицейские

Инцидент произошел накануне вечером в селе Марушка — местный житель увидел машину приятеля и решил пошутить.

«Злоумышленник совершил угон автомобиля ВАЗ-21114, принадлежащего 29-летнему знакомому», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что автомобиль стоял открытым, а ключи находились в салоне.

Угнанный ВАЗ полицейские обнаружили за границами деревни — стоял в исправном состоянии.

Также нашли злодея, который во время угона был особенно шутливым, потому что был пьяным. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле безработный угнал у друга машину и разбил, немного не доехав до водки.