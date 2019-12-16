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Жизнь

Алтайские полицейские подарили цветы и кресло спасенной ими роженице

Алтайские полицейские Алексей Долеченко и Дмитрий Швайцер приехали на выписку к женщине, которой они помогли добраться до роддома, сообщает региональное МВД.

Алтай. Полицейские. Подарили подарок роженице.
Алтай. Полицейские. Подарили подарок роженице.
22.мвд.рф.

Правоохранители встретили при выписке из роддома маму и новорожденного, вручили им цветы и детское автокресло, которое в ближайшее время пригодится малышу для безопасных поездок.

Напомним, в ночь на 8 декабря к экипажу ДПС, несущему службу на ледовой переправе через реку Обь, обратился за помощью мужчина. Он сообщил, что на противоположном берегу находится его жена, у которой начались преждевременные роды.

Переправой нельзя было воспользоваться по причине слабого ледового покрытия. С помощью полицейских женщина была доставлена на нужный берег.

Автоинспекторы пересадили роженицу в свой автомобиль и, включив специальные световые и звуковые сигналы, доставили ее в роддом Каменской ЦРБ. Утром на свет появился здоровый мальчик.

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