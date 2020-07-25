Алтайские полицейские раскрыли грабеж ножа с перелезанием через забор

В полицию обратилась жительница одного из сел Ребрихинского крайона. Женщина 1963 года рождения заявила о том, что похищен нож.

«На место преступления прибыли полицейские. Потерпевшая рассказала, что на ее глазах мужчина перелез через забор, проследовал к веранде, где взял нож. Даже не смутило присутствие хозяйки дома. После этого гражданин скрылся», — рассказали в ведомстве.

Стоимость ножа пенсионерка оценила в 1000 рублей. Правоохранители незамедлительно приступили к оперативно-розыскных мероприятиям.

В итоге полицейские вышли на местного жителя 1980 года рождения. По факту грабежа возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле любитель японской кухни украл у курьера коробку вкусных роллов.