Алтайские полицейские раскрыли пропажу насосной станции в день кражи

Жительница одного из сел Алтайского района сдавала дом в аренду. Съемщики оставили ключи у другой сельчанки.
Ранее судимый мужчина воспользовался отсутствием хозяев дома и проник в чужое жилище.
«Подозреваемого задержали в день кражи. Он пояснил, что жильцы, которые снимали дом, оставили ключи у его знакомой, поэтому он беспрепятственно совершил кражу», — рассказали в ведомстве.
Похищенную насосную станцию сельчанин продал местному жителю. Полиция изъяла аппарат и вернула владелице.
Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в жилище».
Ранее в Барнауле мужчина украл у женщины «40-тонный домкрат».