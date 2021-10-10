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Жизнь

Алтайские полицейские раскрыли пропажу насосной станции в день кражи

В Алтайском крае задержали мужчину, укравшего домашнюю насосную станции из жилья сельчанки, сообщает региональное МВД.

В Рубцовском районе украли буровую устновку и насос.
В Рубцовском районе украли буровую устновку и насос.
22.мвд.рф

Жительница одного из сел Алтайского района сдавала дом в аренду. Съемщики оставили ключи у другой сельчанки.

Ранее судимый мужчина воспользовался отсутствием хозяев дома и проник в чужое жилище.

«Подозреваемого задержали в день кражи. Он пояснил, что жильцы, которые снимали дом, оставили ключи у его знакомой, поэтому он беспрепятственно совершил кражу», — рассказали в ведомстве.

Похищенную насосную станцию сельчанин продал местному жителю. Полиция изъяла аппарат и вернула владелице.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу с незаконным проникновением в жилище».

Ранее в Барнауле мужчина украл у женщины «40-тонный домкрат».

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