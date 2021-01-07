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Жизнь

Алтайские полицейские с тепловыми пушками встретили Рождество возле примерзшей к трассе фуры

В Алтайском крае полицейские помогли водителю грузовой машины, у которой топливо замерзло прямо на ходу, сообщает региональное МВД.

Полицейские помогли "разморозить" фуру в Алтайском крае.
Полицейские помогли "разморозить" фуру в Алтайском крае.
22.мвд.рф.

Грузовой автомобиль Volvo встал на 274 километре автодороги А-322 — об этом в первом часу ночи 7 января сообщил один из проезжавших мимо водителей.

«На место выдвинулись два экипажа дорожно-патрульной службы. Лейтенанты полиции Михаил Попов и Денис Шаовалов, а также старшие лейтенанты Константин Площаднов и Николай Кондратков», — рассказали в ведомстве.

Водитель грузовика ехал из Рубцовска в Барнаул, когда из-за низких температур перехватило топливо и машина заглохла.

При этом фура частично перекрыла движение на трассе. Водитель не смог самостоятельно устранить неисправность.

«Сотрудники организовали безопасный процесс движения, после чего привлекли специалистов со спецтехникой, которые с помощью двух тепловых пушек отогрели топливную систему грузового транспортного средства и подзарядили аккумулятор бензогенератором», — отметили в МВД.

Завести автомобиль получилось через 10 часов постоянного отогревания. После фуру отправили на заправочную станцию.

Водитель поблагодарил экипажи ДПС за оказанную помощь. Сами же сотрудники ГИБДД свои действия назвали «обычной работой».

Ранее в Барнауле полицейские помогли местному жителю с отмороженными пальцами дотянуть до склада «газельку».

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