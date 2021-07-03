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Жизнь

Пожарные в Алтайском крае по традиции окатили коллегу перед пенсией

Пожарные 18 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводили начальника Евгения Терещенко на заслуженный отдых. По традиции коллеги окатили его прощальным «душем».

"Пожарные" проводы.
"Пожарные" проводы.
vk.com/mchs22

Евгений Терещенко проходил службу на руководящих должностях с 1993 года.

Бойцы пожарно-спасательной части по старой традиции под вой сирен устроили ему прощальный «душ» из стволов.

«Поскольку мы работаем в чрезвычайных условиях, то и проводы на пенсию должны быть чрезвычайными!» — отметили в МЧС.

За годы службы Евгений Терещенко неоднократно поощрялся руководством, не раз лично участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В конце апреля в Барнауле прошли зрелищные соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

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