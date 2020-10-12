Алтайские предприниматели за выходные собрали солидную сумму на борьбу с COVID-19

Напомним, 9 октября Юрий Фриц, председатель правления АСП, разослал письмо региональным коммерческим организациям, с просьбой оказать «любую посильную помощь по сбору средств, приобретению лекарств, и средств индивидуальной защиты». В письме подчеркивалось, что региональная медицина нуждается в поддержке со стороны бизнеса.
12 октября разослал сообщение со словами благодарности в адрес тех, кто решил помочь.:
Юрий Фриц,
председатель правления «Алтайского союза предпринимателей»:
Нами собрано 241 тыс. рублей. Огромное спасибо всем, кто нашел возможность откликнуться на просьбу АСП.
В АСП заверили, что каждый рубль пойдет на борьбу с COVID-19. О результатах закупок лекарств и средств защиты, а также их передачи медицинским учреждениям станет известно в ближайшее время.
В Алтайском крае ситуация с распространением COVID-19 становится с каждым днем хуже. В регионе есть дефицит не только медицинских кадров, но и медикаментов.
Количество инфицированных в крае уже превысило 15 тыс. человек.