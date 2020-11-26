Алтайские профсоюзы единогласно решили не менять руководителя

Выборы прошли на XXV конференции Крайсовпрофа. Панов отчитался о работе за 5 лет, делегаты оценили эту деятельность удовлетворительно и утвердили основные направления на 2020−2025 годы.
В ходе конференции избрали коллегиальные органы и переизбрали председателя еще на 5 лет.
«Хочу поблагодарить всех делегатов и гостей за участие в это не простое, ковидное время, а также за ваше доверие!» — написал Иван Панов в Facebook.
Среди планов на будущее Панов отметил необходимость усилить роль уполномоченных по охране труда, а также создать новые профорганизации.
Ранее российские профсоюзы назвали способ победить бедность.