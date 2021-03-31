Алтайские реки начали вскрываться на 10 дней раньше срока

В Республике Алтай началось вскрытие рек. Грядущее половодье обсудили на заседании КЧС в республиканском правительстве.

Гидрологическая обстановка в 2021 году будет существенно отличаться от последних лет, констатировал начальник Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентин Декенов.

В районах Алтая выпало много снега, на 16−18 см, а местами и на 31 см больше нормы. При этом глубина промерзания почвы также больше среднего.

В большинстве рек уже наблюдаются промоины и полыньи. Вскрытие произошло на 5−10 дней раньше среднемноголетних сроков.

«Ожидается, что к 10 апреля повсеместно на всех реках завершатся процессы вскрытия, лишь на малых речках могут отмечаться забереги. Это может привести к заторам на реках, где заблаговременно не были выполнены превентивные мероприятия по ослаблению льда на затороопасных участках», — передает слова синоптика пресс-служба правительства Республики Алтай.

Такие мероприятия не в полном объеме провели в Чойском районе и вообще не приступали к ним в Турочакском, где прогнозируют наиболее тревожную ситуацию — порядка 700−800 человек могут оказаться в опасности в паводок.

Глава Алтая Олег Хорохордин поручил провести служебную проверку главы Турочакского района и выяснить, почему он проигнорировал требования и поставил жизни людей под угрозу.

Ранее altapress.ru узнал, когда начнется ледоход на Оби в Барнауле.