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Жизнь

Когда на Оби в Барнауле начнется ледоход

Март вот-вот сменится апрелем, а значит самое время вспомнить, что уже очень скоро барнаульцы получат возможность наблюдать ледоход на Оби. Рассказываем, когда в очередной раз можно будет вспомнить фразу «Лед тронулся» из произведения Ильфа и Петрова.

Ледоход на Оби у Барнаула.
Ледоход на Оби у Барнаула.
Иван Фомин / Barnaul22

По словам начальника отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольги Прахт, средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.

В настоящее время синоптики считают преждевременным называть конкретную дату ледохода в краевой столице, отмечая, что старт этого процесса напрямую зависит от погоды.

Напомним, что самый конец марта в Алтайском крае будет достаточно прохладным — ночью в ближайшие два дня температура будет балансировать в диапазоне −3…−20 градусов.

Днем 30 и 31 марта в крае будет −3…+1 градус.

Впрочем, как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с 1 апреля начнется постепенное потепление.

Обь в Барнауле перед ледоходом.
Обь в Барнауле перед ледоходом.
Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Днем в четверг температура воздуха в регионе составит −1…+4 градуса и далее будет нарастать до конца недели на 2−3 градуса каждый сутки.

По словам Людмилы Сырых, районы Алтайского края будут находиться в теплой периферии антициклона.

Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, что приход метеорологической весны в наш регион ожидается по расписанию — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным должен состояться в первой декаде апреля.

Из этого можно сделать вывод, что и ледоход в Барнауле стартует в привычное для горожан время.

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