Когда на Оби в Барнауле начнется ледоход

По словам начальника отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольги Прахт, средняя многолетняя норма начала ледоход на Оби в районе Барнаула — это 16 апреля плюс-минус пять дней.
В настоящее время синоптики считают преждевременным называть конкретную дату ледохода в краевой столице, отмечая, что старт этого процесса напрямую зависит от погоды.
Напомним, что самый конец марта в Алтайском крае будет достаточно прохладным — ночью в ближайшие два дня температура будет балансировать в диапазоне −3…−20 градусов.
Днем 30 и 31 марта в крае будет −3…+1 градус.
Впрочем, как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с 1 апреля начнется постепенное потепление.
Днем в четверг температура воздуха в регионе составит −1…+4 градуса и далее будет нарастать до конца недели на 2−3 градуса каждый сутки.
По словам Людмилы Сырых, районы Алтайского края будут находиться в теплой периферии антициклона.
Ранее в алтайском Гидрометцентре рассказали, что приход метеорологической весны в наш регион ожидается по расписанию — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха от отрицательных значений к положительным должен состояться в первой декаде апреля.
Из этого можно сделать вывод, что и ледоход в Барнауле стартует в привычное для горожан время.