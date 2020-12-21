Алтайские семьи получили почти миллиард рублей по новым путинским выплатам

Всего в край Пенсионный фонд беззаявительно перечислил 996 млн 365 тыс. рублей для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей до 7 лет включительно.
Деньги автоматически получили все, кто в 2020 году оформляли ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.
Основанием для новой выплаты стал указ президента Владимира Путина.
Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и не будет учитываться в составе дохода семьи, уточнили в ПФР. Деньгами можно распорядиться на свое усмотрение.
Заявление на новую выплату подается в двух случаях:
- если указанный ранее счет был закрыт (на портале Госуслуг предусмотрена специальная форма заявления для внесения новых данных, куда будут перечислены деньги),
- если эти выплаты ранее не оформлялись — в таком случае один из родителей (законный представитель) подает заявление на новую выплату.
Оформить заявление можно до 1 апреля 2021 года на Госуслугах или в клиентских службах Пенсионного фонда.
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