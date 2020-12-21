Алтайские семьи получили почти миллиард рублей по новым путинским выплатам

21 декабря Пенсионный фонд России автоматически отправил на счета семей в Алтайском крае почти миллиард рублей. Выплаты получили около 200 тыс. детей до 7 лет, рассказал в пресс-службе алтайского отделения ПФР.

Всего в край Пенсионный фонд беззаявительно перечислил 996 млн 365 тыс. рублей для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей детей до 7 лет включительно.

Деньги автоматически получили все, кто в 2020 году оформляли ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет.

Основанием для новой выплаты стал указ президента Владимира Путина.

Эта выплата не зависит от других мер социальной поддержки и не будет учитываться в составе дохода семьи, уточнили в ПФР. Деньгами можно распорядиться на свое усмотрение.

Заявление на новую выплату подается в двух случаях:

если указанный ранее счет был закрыт ( на портале Госуслуг предусмотрена специальная форма заявления для внесения новых данных , куда будут перечислены деньги),

на портале Госуслуг предусмотрена специальная форма заявления для внесения новых данных куда будут перечислены деньги), если эти выплаты ранее не оформлялись — в таком случае один из родителей ( законный представитель) подает заявление на новую выплату.

Оформить заявление можно до 1 апреля 2021 года на Госуслугах или в клиентских службах Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, как изменится выдача пенсий жителям Алтайского края в новогодние каникулы.