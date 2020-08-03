Алтайские шахматисты просят министра не выселять их из клуба

Инициатором обращения к министру спорта края Алексею Перфильеву стал шахматист Олег Легостаев. На момент публикации новости, петицию подписали 172 человека.
«В краевой федерации шахмат единственным выходом из сложившейся ситуации видят аренду коммерческого помещения. Власти обещали помочь с финансированием. Общественная организация предложила несколько подходящих площадок, но чиновники их отвергли без объяснения причин», — говорится в обращении.
Любители шахмат просят найти возможность сохранить клуб именно в здании на ул. Гоголя, а также проверить законность выселения. Напомним, здание признали аварийным и потребовали срочно его освобождать.
Как уже писал altapress.ru, в декабре 2019 года заместитель губернатора Денис Губин в ответ на письмо федерации сообщил, что «свободных помещений в государственной собственности Алтайского края в настоящий момент нет».
Денег на ремонт предложенного мэрий здания на ул. Толстого тоже нет.
Дом на ул. Гоголя, 42 в Барнауле шахматисты оборудовали 7 лет назад. Краевой шахматный клуб считается одним из лучших в стране. Ежегодно там проводили около полусотни турниров, которые собирали до 200 участников.