Алтайские синоптики обещают до +34 градусов на длинные выходные

Предстоящие длинные выходные в Алтайском крае будут жаркими. 13 июня воздух прогреется до +34 градусов, говорится в краткосрочном прогнозе алтайского ЦГМС.

11 июня ночью в Алтайском крае будет +4… +9 градусов, местами по западу до +14 градусов. В отдельных районах небольшие дожди и грозы.

Днем обещают +24… +29 градусов, преимущественно без осадков.

12 июня по краю ожидается ночью +11… +16 градусов, местами в предгорьях будет до +6. Без осадков.

Днем прогнозируют +27… +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди с грозами.

13 июня ночная температура составит +13… +18 градусов, в предгорьях до +8. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.

В дневное время ожидается +29… +34 градуса. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы.

В Барнауле

11 июня синоптики обещают +24… +26 градусов, преимущественно без осадков.

12 июня будет до +29 градусов, во второй половине дня возможен кратковременный дождь и гроза.

13 июня станет еще жарче: +29… +31 градус. В конце дня прогнозируют кратковременный дождь, грозу.

Предупреждение от МЧС

С 10 по 15 июня в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Нужно быть осторожными при обращении с огнем.

Ранее сообщалось, что на алтайские поля надвигается экстремальная засуха.