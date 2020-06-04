Молимся и зовем батюшку. На алтайские поля надвигается экстремальная засуха

«Утром и вечером смотрим на прогноз погоды, ждем дождей. Надеемся на бога — осталась еще святая вода, может, поможет», — один из фермеров Западной Кулунды говорит, что засуха идет не шуточная. Надежды еще есть — но на кого? На бога?.. Фермер из Смоленского района Владимир Любимов с грустью показывает поле зерновых: сколько в него вложено — а растения желтеют и сохнут, рассказывает сайт « Предгорие ».

Каждое утро — молитва

Серьезная засуха в крае случается раз в семь-восемь лет, в 2012-м она охватила около 3 млн гектаров. По данным минсельхоза края, посевы тогда погибли в 942 сельхозпредприятиях, убыток составил 2 млрд рублей. И вот сегодня многое признаков повторения той истории.

Тревожный звонок прозвенел осенью — влагозапасы оказались ниже обычного. Весной их оказалось уже процентов на 30 меньше.

Пенсионерка Нина Красногорская из Смоленского каждое утро читает молитву с просьбой о дожде. Потом идет поливать грядки. Вечером снова поливает, но земля все равно внутри сухая.

Сельское хозяйство. Техника. Дмитрий Лямзин

Не покроем затраты

А в поле посевы не польешь — там сегодня настоящая катастрофа. У фермера Владимира Любимова песчаные земли. Влаги в них всегда меньше, чем у других, а нынче вообще караул.

Растения желтеют и сохнут, некоторые участки полностью выгорели. Слабенькие стебельки рапса может спасти только дождь.

Озимой пшеницы уже и дождь не поможет. Обычно в это время пшеница по пояс высотой, с хорошим колосом. Сейчас — тоненькие стебельки высотой-15−20 см (снизу у них уже желтые, сухие листики) и жалкий небольшой колосок.

Любимов рассчитывал получить по 50 центнеров с гектара озимой пшеницы, будет в лучшем случае — 5−10. Такой урожай даже затрат не покроет.

Поля рапса и пшеницы. СС0

Нет сил проклюнуться

Говорят, один из директоров хозяйств Смоленского района на днях приглашал на поля батюшку, чтобы тот отслужил молебен о ниспослании дождя. Правда — нет ли, сказать не можем. Но теперь одна надежда на бога. Или на природу — кому как нравится.

Директора многих хозяйств района говорят: если неделю-две продержится сухая и жаркая погода, то будет уже катастрофа.

Виктор Макеев из села Ануйского рассказывает: особенно не хватает влаги там, где растения находятся в стадии всхожести. В ложках соя хорошо взошла, а на пригорках — семена лежат в земле как мертвые — проклюнуться сил не хватает.