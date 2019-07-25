Алтайские синоптики прогнозируют дымку и грозу

Днем 25 июля в отдельных районах Алтайского края прогнозирую дождь, грозу и дымку. По данным регионального ЦГМС, температура воздуха повысится до +22…+27 градусов.

В южных и западных районах края местами пройдут сильные дожди. Ветер северный, 3−8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбик термометра поднимется до +23… +25 градусов, ожидают небольшой дождь, возможно будет гроза ветер северный, 3−8 м/с.

Судя по предварительному прогнозу, дожди и грозы в регионе прогнозируют 26 и 27 июля.

Ранее МЧС предупреждало, что в ночь на 25 июля в предгорных районах края ожидаются сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град. В крае сохраняется задымленность.