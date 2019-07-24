МЧС предупреждает: ночью в Алтайском крае будут сильные ливни, грозы и град

В МЧС напоминают, что при грозе желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.
При граде желательно не выходить на улицу, а в помещении держаться дальше от окон. На улице не стоит укрываться под деревьями, т.к. велик риск попадания в них молнии.
Ранее altapress.ru сообщил, что с 24 по 26 июля в Алтайском крае синоптики прогнозируют дождливую погоду и небольшое похолодание. Осадки пройдут по отдельным районам края и в Барнауле.