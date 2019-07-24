Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае до конца недели будут дожди и грозы

С 24 по 26 июля в Алтайском крае синоптики прогнозируют дождливую погоду и небольшое похолодание. Осадки пройдут по отдельным районам края и в Барнауле.

Смог в Барнауле 14 июля.
Смог в Барнауле 14 июля.
Altapress.ru

Погода в Алтайском крае

24 июля

  • Днем +21… +26, в отдельных районах дождь, гроза, в южных и западных районах местами сильный дождь, возможен град, в северных районах дым, дымка.

25 июля

  • Ночью +10… +15, в отдельных районах дождь, гроза.
  • Днем +22… +27, в отдельных районах дождь, гроза.

26 июля

  • Ночью +10… +15, в отдельных районах дождь, гроза.
  • Днем +22… +27, в отдельных районах дождь, гроза.

Погода в Барнауле

24 июля

  • Днем +22… +24, в конце дня небольшой дождь, возможна гроза.

25 июля

  • Ночью +11… +13, без осадков
  • Днем +23… +25, в конце дня дождь, гроза.

26 июля

  • Ночью +11… +13, без осадков.
  • Днем +23… +25, без осадков.

Кроме того, до 26 июля местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.

До 15:00 24 июля в Барнауле ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Объявлен НМУ первой степени опасности — режим «черного неба».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость