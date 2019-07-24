В Алтайском крае до конца недели будут дожди и грозы

Погода в Алтайском крае
24 июля
- Днем +21… +26, в отдельных районах дождь, гроза, в южных и западных районах местами сильный дождь, возможен град, в северных районах дым, дымка.
25 июля
- Ночью +10… +15, в отдельных районах дождь, гроза.
- Днем +22… +27, в отдельных районах дождь, гроза.
26 июля
- Ночью +10… +15, в отдельных районах дождь, гроза.
- Днем +22… +27, в отдельных районах дождь, гроза.
Погода в Барнауле
24 июля
- Днем +22… +24, в конце дня небольшой дождь, возможна гроза.
25 июля
- Ночью +11… +13, без осадков
- Днем +23… +25, в конце дня дождь, гроза.
26 июля
- Ночью +11… +13, без осадков.
- Днем +23… +25, без осадков.
Кроме того, до 26 июля местами в западных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность.
До 15:00 24 июля в Барнауле ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Объявлен НМУ первой степени опасности — режим «черного неба».