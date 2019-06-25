В июле Алтайский край ждет жара до +35 градусов. Воздух сильно прогреется во второй половине месяца, следует из предварительного прогноза алтайского ЦГМС.

В первой декаде и в отдельные дни второй и третьей декад будут дожди местами с грозами. МЧС предупреждает, что из-за этого может увеличиться риск возникновения лесных пожаров.

Синоптики обещают дефицит осадков и сильные порывы ветра, что может привести к распространению огня.

Также в июле сохранится высокая активность клещей.

Ранее эксперты рассказали, что в третьей декаде июня сложились условия, благоприятные для активного размножения комаров. С этого момента комариное поголовье в регионе будет размножаться еженедельно или чаще.