Алтайские следователи подарили 96-летнему ветерану набор для поддержания иммунитета

В Алтайском крае следователи навестили ветерана Великой Отечественной войны, подарив ему набор продуктов для здоровья, сообщает региональный СК.

Следователи в период самоизоляции навестили жителя алтайского села Павла Бочкарева, который в первые дни войны потерял двух лучших друзей и родного брата.

«Жизненные обстоятельства на сегодняшний день складываются таким образом, что здоровье и жизнь ветерана — превыше всего! Поэтому приняли решение приобрести набор иммунноукрепляющих продуктов», — рассказали в СК.

В набор входят мед, бальзамы, травяные чаи и другое — чтобы поддерживать организм в режиме самоизоляции.

Вечер «В шесть часов вечера после войны» в Барнауле. Ксения Руслякова.

Павел Бочкарев родился 11 июля 1923 года в Бийске, проживает в селе Первомайское с дочерью и ее семьей.

В июле 1941 года ему исполнилось 18 лет, а в августе его забрали в армию на Дальний Восток служить на корабле «Албан» на Тихоокеанском флоте. Служба продлилась шесть лет — с 1941 по 1947 год.

После войны он вернулся домой, женился и устроился работать в военкомат простым служащим. Работал директором пищекомбината в Бийске, а также директором горпромторга.

За активное участие в боях с Японией объявили благодарность от верховного главнокомандующего, генералиссимуса Советского союза.

Напомним, ранее в Магнитогорске 99-летнему ветерану ко Дню Победы подарили просроченные консервы и поздравление от депутата Заксобрания.