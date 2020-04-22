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Алтайские следователи подарили 96-летнему ветерану набор для поддержания иммунитета

В Алтайском крае следователи навестили ветерана Великой Отечественной войны, подарив ему набор продуктов для здоровья, сообщает региональный СК.

Алтайскому ветерану подарили набор для поддержания иммунитета.
Алтайскому ветерану подарили набор для поддержания иммунитета.
altai-krai.sledcom.ru.

Следователи в период самоизоляции навестили жителя алтайского села Павла Бочкарева, который в первые дни войны потерял двух лучших друзей и родного брата.

«Жизненные обстоятельства на сегодняшний день складываются таким образом, что здоровье и жизнь ветерана — превыше всего! Поэтому приняли решение приобрести набор иммунноукрепляющих продуктов», — рассказали в СК.

В набор входят мед, бальзамы, травяные чаи и другое — чтобы поддерживать организм в режиме самоизоляции.

Вечер &quot;В шесть часов вечера после войны&quot; в Барнауле.
Вечер «В шесть часов вечера после войны» в Барнауле.
Ксения Руслякова.

Павел Бочкарев родился 11 июля 1923 года в Бийске, проживает в селе Первомайское с дочерью и ее семьей.

В июле 1941 года ему исполнилось 18 лет, а в августе его забрали в армию на Дальний Восток служить на корабле «Албан» на Тихоокеанском флоте. Служба продлилась шесть лет — с 1941 по 1947 год.

После войны он вернулся домой, женился и устроился работать в военкомат простым служащим. Работал директором пищекомбината в Бийске, а также директором горпромторга.

За активное участие в боях с Японией объявили благодарность от верховного главнокомандующего, генералиссимуса Советского союза.

Напомним, ранее в Магнитогорске 99-летнему ветерану ко Дню Победы подарили просроченные консервы и поздравление от депутата Заксобрания.

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