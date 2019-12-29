Алтайские спасатели открыли на площади Сахарова пункт обогрева

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пункт обогрева — это специальный надувной модель, где каждый посетитель центральной Алтайской елки, если сильно замерз, может обогреться и выпить горячего чая.
«Особый интерес палатка спасателей вызывает у юных барнаульцев», — подчеркнули в ведомстве.
Возле пункта обогрева работает мобильный комплекс информирования и оповещения населения, где на экране демонстрируются видеоролики, посвящённые профилактике происшествий в новогодние праздники.
Спасатели подготовили еще один новогодний сюрприз барнаульцам. В одном из торговых центров столицы Алтайского края праздничную музыкальную программу представил оркестр главка. Музыкальная программа вызвала сначала удивление, а затем большой интерес у барнаульцев. Она посвящалась Дню спасателя (его отмечают 27 декабря) и Новому году.