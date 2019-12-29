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Жизнь

Алтайские спасатели открыли на площади Сахарова пункт обогрева

На главной новогодней площади Барнаула 28 декабря открылся не только снежный городок и центральная елка. В связи с низкими температурами здесь же появился и специальный пункт обогрева, его установили алтайские спасатели.

Алтайские спасатели подготовили барнаульцам новогодние сюрпризы.
Алтайские спасатели подготовили барнаульцам новогодние сюрпризы.
ГУ МЧС по АЛтайскому краю.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пункт обогрева — это специальный надувной модель, где каждый посетитель центральной Алтайской елки, если сильно замерз, может обогреться и выпить горячего чая.

«Особый интерес палатка спасателей вызывает у юных барнаульцев», — подчеркнули в ведомстве.

Возле пункта обогрева работает мобильный комплекс информирования и оповещения населения, где на экране демонстрируются видеоролики, посвящённые профилактике происшествий в новогодние праздники.

Алтайские спасатели подготовили барнаульцам новогодние сюрпризы.
Алтайские спасатели подготовили барнаульцам новогодние сюрпризы.
ГУ МЧС по АЛтайскому краю.

Спасатели подготовили еще один новогодний сюрприз барнаульцам. В одном из торговых центров столицы Алтайского края праздничную музыкальную программу представил оркестр главка. Музыкальная программа вызвала сначала удивление, а затем большой интерес у барнаульцев. Она посвящалась Дню спасателя (его отмечают 27 декабря) и Новому году.

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