Алтайские спасатели показали, как на вертолете вытаскивают людей из паводковой ловушки

У барнаульских спасателей подразделения ГО и ЧС прошли учения по спасению людей на вертолете. Они поднимались в небо, чтобы в будущем обеспечить безопасность на земле. Яркими фото поделилась пресс-служба ГО и ЧС.

Как в Барнауле прошли учения спасателей на вертолете

Учения проходили на площадке за Новым мостом. 14 спасателей учились десантироваться с вертолета Ми-8 на высоте 10, 20 и 30 м. Для этого им выдали альпинистское снаряжение.

«При затоплении населенного пункта, люди оказываются отрезаны от остального мира. Тогда на место вылетают спасатели», — сообщили в ведомстве.

Эксперты ГУ МЧС уверяют, что паводок на Алтае должен пройти без осложнений. Уровень воды в реках ниже критического, к тому же сотрудники МЧС регулярно проводят противопаводковые мероприятия.

О том, как пройдет паводок на Алтае в 2023 году, в материале altapress.ru.