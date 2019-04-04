Алтайские спасатели рассказали о паводковой обстановке в крае

Уровни воды в реках Алтайского края на данный момент ниже критических, в том числе на территориях, находящихся под угрозой подтопления. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Уровни воды на Алее и Чарыше вызывают особые опасения у спасателей. Из-за заторов происходят сильные колебания. Так, в Рубцовске уровень воды достигал 588 см при критическом 600 см. По состоянию на 8.00 Алей снизился до 540 см.

В Шипуновском районе на реке Чарыш в районе Белоглазово уровень воды достигал 540 см при критическом 520 см. По состоянию на 8.00 река снизилась на 112 см — сейчас вода стоит на уровне 428 см.

Синоптики и спасатели анализируют данные с гидропостов, мониторят вскрытие рек. В остальных реках края уровни воды значительно ниже критических. Подтопления населенных пунктов в ближайшее время пока не прогнозируют.

По данным гидрологов, Обь вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней).