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Жизнь

Алтайские спасатели рассказали о паводковой обстановке в крае

Уровни воды в реках Алтайского края на данный момент ниже критических, в том числе на территориях, находящихся под угрозой подтопления. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Алей выходит из берегов.
Алей выходит из берегов.
Настасья Коваленко, altapress.ru

Уровни воды на Алее и Чарыше вызывают особые опасения у спасателей. Из-за заторов происходят сильные колебания. Так, в Рубцовске уровень воды достигал 588 см при критическом 600 см. По состоянию на 8.00 Алей снизился до 540 см.

В Шипуновском районе на реке Чарыш в районе Белоглазово уровень воды достигал 540 см при критическом 520 см. По состоянию на 8.00 река снизилась на 112 см — сейчас вода стоит на уровне 428 см.

Синоптики и спасатели анализируют данные с гидропостов, мониторят вскрытие рек. В остальных реках края уровни воды значительно ниже критических. Подтопления населенных пунктов в ближайшее время пока не прогнозируют.

По данным гидрологов, Обь вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней).

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