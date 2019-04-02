Стало известно, когда в Алтайском крае вскроется Обь

В Алтайском крае на Оби сейчас только промоины. Ориентировочно река вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней). Об этом altapress.ru сообщила Ольга Прахт, начальник отдела гидрологии алтайского гидрометцентра.

В нескольких местах у берега Оби в Барнауле появились закраины. На сухих участках уже сидят рыбаки. Они говорят, что вода в реке поднимается на глазах. По данным алтайского ЦГМС, 2 апреля уровень воды в реке Обь у Барнаула 77 см над нулем водомерного поста. За сутки вода поднялась на 22 см.

Рыбаки, собравшиеся на берегу Оби, пожаловались на мусор: в воде лежат воздушные шары, десятки бутылок и другой пластик.

Обь в Барнауле 2019 год. Анна Зайкова , altapress.ru

Устье реки Барнаулки вскрылось полностью.

Барнаулка в 2019 году Анна Зайкова , altapress.ru Барнаулка в 2019 году Анна Зайкова , altapress.ru Барнаулка в 2019 году Анна Зайкова , altapress.ru

В Алтайском крае также еще не вскрылся Чумыш, в его верховьях ледостав, а в низовьях — промоины. Из-подо льда не освободились и реки севера и северо-востока региона.

Напомним, в 2018 году у барнаульского речного вокзала Обь вскрылась 8 апреля, в 2017 году ледоход в Барнауле начался 14 апреля, в 2016-м — 4 апреля, в 2015 году — 15 апреля, в 2014-м Обь начала освобождаться ото льда 1 апреля. В 2013 году ледоход у краевой столицы начался в День космонавтики — 12 апреля. Шесть лет назад подвижки льда у речного вокзала произошли 10 апреля, а в 2011-м Обь у Нового моста освободилась ото льда 13 апреля.