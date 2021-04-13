Алтайские спасатели тушили спланированный пожар на железной дороге

Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю отработали навыки тушения вагонов, сошедших с рельсов. По легенде учений, из цистерн вылилось дизельное топливо и загорелось, рассказали в экстренном ведомстве.

Тренировка прошла на железнодорожной станции Рубцовска.

По легенде, на входной стрелке станции при приеме грузового поезда цистерны сошли с рельсов, что привело к розливу топлива и его возгоранию, возникла угроза распространения огня на другие вагоны, движение поездов и грузовых составов на станции остановилось.

Подразделения пожарной охраны МЧС воздушно-механической пеной потушили разлитое топливо.

Используя пожарный поезд, была организована подача двух стволов распылителей для осаждения паров газа и охлаждение соседних вагонов.

Ранее в Алтайском крае военные впервые «выжгли» мины СВЧ-пушкой на учениях.