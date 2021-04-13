Алтайские спасатели тушили спланированный пожар на железной дороге

Тренировка прошла на железнодорожной станции Рубцовска.
По легенде, на входной стрелке станции при приеме грузового поезда цистерны сошли с рельсов, что привело к розливу топлива и его возгоранию, возникла угроза распространения огня на другие вагоны, движение поездов и грузовых составов на станции остановилось.
Подразделения пожарной охраны МЧС воздушно-механической пеной потушили разлитое топливо.
Используя пожарный поезд, была организована подача двух стволов распылителей для осаждения паров газа и охлаждение соседних вагонов.
Ранее в Алтайском крае военные впервые «выжгли» мины СВЧ-пушкой на учениях.