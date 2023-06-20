20 июня
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Жизнь

Алтайские спасатели вытащили из канализации упавшего котенка

Сотрудники регионального управления по делам ГОЧС и ПБ спасли котенка, упавшего в канализацию. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Алтайские спасатели вытащили из канализации упавшего котенка
Алтайские спасатели вытащили из канализации упавшего котенка
Инцидент Барнаул

Котенка обнаружили случайные прохожие. Горожане услышали, как из канализационного люка доносится громкое мяуканье. Неравнодушные люди вызвали спасателей.

За малышом отправился один из бойцов дежурной смены. Он спустился вниз по веревке в глубокий канализационный люк и достал измученного котенка. Он едва держался за маленький выступ.

Спасатель, доставший котенка, забрал его к себе домой. Малютке уже дали имя. По данным источника, котенок идет на поправку и кушает молоко со шприца.

Ранее пожарные из Республики Бурятия спасли котенка и "усыновили" его всей бригадой.

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