9 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Алтайские спасатели вытащили из ямы корову, которая мычала всю ночь

В Кош-Агачском районе Республики Алтай случилось несчастье с коровой - она рухнула в глубокую яму возле строящегося дома.

Спасенная корова.
Спасенная корова.
gochsra.ru

Соседка впоследствии рассказала, что животное мычало и ревело всю ночь. Силами местных жителей вызволить буренку из плена не удалось.

Но тут на помощь пришла команда спасателей из местного ГО и ЧС. Они спустились в яму и аккуратно обвязали туловище коровы пожарным рукавом и веревкой. После чего по подготовленному деревянному настилу вручную вытащили ее из ямы, говорится в сообщении ведомства.

А корова, оказавшись на воле, резво понеслась подальше от ямы-ловушки. В каком направлении - неизвестно. Также неясно, где находится хозяин коровы.

Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.

К пожарным за помощью обратились местные жители. Они сообщили, что молодой бык упал в яму глубиной около 3 м. На протяжении трех дней он не мог выбраться из ловушки.

Хозяин быка так и не объявился, а местным жителям не удалось самостоятельно вытащить животное.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость