Алтайские спасатели вытащили из ямы корову, которая мычала всю ночь

В Кош-Агачском районе Республики Алтай случилось несчастье с коровой - она рухнула в глубокую яму возле строящегося дома.

Соседка впоследствии рассказала, что животное мычало и ревело всю ночь. Силами местных жителей вызволить буренку из плена не удалось.

Но тут на помощь пришла команда спасателей из местного ГО и ЧС. Они спустились в яму и аккуратно обвязали туловище коровы пожарным рукавом и веревкой. После чего по подготовленному деревянному настилу вручную вытащили ее из ямы, говорится в сообщении ведомства.

А корова, оказавшись на воле, резво понеслась подальше от ямы-ловушки. В каком направлении - неизвестно. Также неясно, где находится хозяин коровы.

Ранее алтайские пожарные спасли молодого быка, упавшего в выгребную яму.

К пожарным за помощью обратились местные жители. Они сообщили, что молодой бык упал в яму глубиной около 3 м. На протяжении трех дней он не мог выбраться из ловушки.

Хозяин быка так и не объявился, а местным жителям не удалось самостоятельно вытащить животное.