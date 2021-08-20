Алтайские таможенники пресекли ввоз более 60 кг насвая из Таджикистана

В 2021 году алтайские таможенники изъяли 64 кг насвая в аэропорту Барнаула. Табачную продукцию пытались провезти граждане Таджикистана, рассказали в ведомстве.

Сотрудники таможенного поста в аэропорту с начала года выявили 72 факта незаконного ввоза табачной смеси, предположительно насвая.

В 53 случаях экспертиза уже доказала, что это был насвай, и на пытавшихся его провезти завели административные дела (ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Виталий Пеледов,

начальник таможенного поста в аэропорту Барнаула:

Без декларирования для личного пользования гражданам разрешается ввезти на территорию ЕАЭС 200 сигарет или 50 сигар, или 250 гр табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 гр одним лицом, достигшим возраста 18 лет.

Незадекларированный груз подлежит аресту и дальнейшему уничтожению.

Ранее полицейские наказали торговцы специями на барнаульском рынке, который промышлял насваем.