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Жизнь

Алтайские туристы встретили медведя, спустившегося попить из Телецкого озера

Медведь спустился на водопой к Телецкому озеру и попался на глаза туристам во время водной экскурсии. Видео в Instagram поделился Алтайский заповедник.

Молодой медведь на берегу Телецкого озера.
Молодой медведь на берегу Телецкого озера.
Сергей Усик / пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

Хозяин тайги утолил жажду, не обращая внимания на людей, и неспеша поднялся по склону, скрывшись в зарослях маральника.

На днях в заповеднике видели медведя, который спал на ветке дерева, свисавшей с обрыва прямо над озером.

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