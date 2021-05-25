Алтайские туристы встретили медведя, спустившегося попить из Телецкого озера

Медведь спустился на водопой к Телецкому озеру и попался на глаза туристам во время водной экскурсии. Видео в Instagram поделился Алтайский заповедник.

Хозяин тайги утолил жажду, не обращая внимания на людей, и неспеша поднялся по склону, скрывшись в зарослях маральника.

На днях в заповеднике видели медведя, который спал на ветке дерева, свисавшей с обрыва прямо над озером.