В алтайском заповеднике заприметили медведя, который беззаботно спал на ветках, свесив лапы над обрывом

Инспекторы Алтайского биосферного заповедника сняли на видео беззаботного мишку, который мирно дремал на дереве. Все бы ничего, но ветки опасно нависли над обрывистым склоном.

Медведя обнаружили во время патрулирования береговой зоны заповедной части Телецкого озера.

Зверь сначала не подавал признаков жизни, поэтому инспекторами пришлось пошуметь, чтобы привлечь его внимание. На видео заметно, как недовольно мишка поднимает голову, недоумевая, почему ему мешают спать.

В таком «висящем» виде он и был оставлен сотрудниками заповедника, продолжившими патрулирование береговой зоны.

Ранее Катунский заповедник подключился к проекту ЮНЕСКО с участием Анджелины Джоли. Проект создан для вовлечения женщин в пчеловодство.

Катунский заповедник единственный будет представлять в нем российскую сторону.